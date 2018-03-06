"Фиорентина" и "Кальяри" больше никому не дадут 13-й номер в память об Астори

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"Фиорентина" и "Кальяри" больше никому не дадут 13-й номер в память об Астори
"Фиорентина" и "Кальяри" почтили память скончавшегося защитника Давиде Астори, сообщает Football Italia.

Оба клуба вывели из обращения 13-й номер и больше никому не будут его выдавать. Именно под этим номером играл Астори.

31-летний Астори выступал за "Кальяри" с 2008 по 2014 годы, а за "Фиорентину" с 2015 по 2018-й.

Не пропустите: "Фиорентина" посмертно продлила соглашение с Астори. | http://soccernews.ru

 

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