"Фиорентина" и "Кальяри" больше никому не дадут 13-й номер в память об Астори



"Фиорентина" и "Кальяри" почтили память скончавшегося защитника Давиде Астори, сообщает Football Italia.

Оба клуба вывели из обращения 13-й номер и больше никому не будут его выдавать. Именно под этим номером играл Астори.

31-летний Астори выступал за "Кальяри" с 2008 по 2014 годы, а за "Фиорентину" с 2015 по 2018-й.

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