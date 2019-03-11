"Фиорентина" и "Лацио" разошлись миром в Серии А

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"Фиорентина" и "Лацио" разошлись миром в Серии А

В 27-м туре чемпионата Италии "Фиорентина" сыграла вничью с "Лацио" (1:1). В первом тайме счет открыл Чиро Иммобиле, но во второй половине хозяев спас от поражения Луис Муриэль.

После матча "Лацио" остался на 8-м месте, "Фиорентина" по-прежнему занимает 10-ю позицию.

"Фиорентина" – "Лацио" - 1:1 (0:1)
Голы: Иммобиле, 23 - 0:1, Муриэль, 61 - 1:1

"Фиорентина": Терраччано, Бираги, Миленкович, Чеккерини (Витор Уго, 80), Пеццелья, Фернандеш (Миральяс, 46), Верету, Жерсон, Бенасси, Кьеза (Симеоне, 36), Муриэль.

"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду (Баштуш, 83), Габаррон, Марушич, Лейва, Лулич (Бадель, 68), Луис Альберто (Ромуло, 75), Милинкович-Савич, Корреа, Иммобиле.

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