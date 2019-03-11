"Фиорентина" и "Лацио" разошлись миром в Серии А
В 27-м туре чемпионата Италии "Фиорентина" сыграла вничью с "Лацио" (1:1). В первом тайме счет открыл Чиро Иммобиле, но во второй половине хозяев спас от поражения Луис Муриэль.
После матча "Лацио" остался на 8-м месте, "Фиорентина" по-прежнему занимает 10-ю позицию.
"Фиорентина" – "Лацио" - 1:1 (0:1)
Голы: Иммобиле, 23 - 0:1, Муриэль, 61 - 1:1
"Фиорентина": Терраччано, Бираги, Миленкович, Чеккерини (Витор Уго, 80), Пеццелья, Фернандеш (Миральяс, 46), Верету, Жерсон, Бенасси, Кьеза (Симеоне, 36), Муриэль.
"Лацио": Стракоша, Ачерби, Раду (Баштуш, 83), Габаррон, Марушич, Лейва, Лулич (Бадель, 68), Луис Альберто (Ромуло, 75), Милинкович-Савич, Корреа, Иммобиле.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|27
|75
|2
|Наполи
|27
|57
|3
|Милан
|27
|51
|4
|Интер Милан
|27
|50
|5
|Рома
|26
|44
|6
|Торино
|27
|44
|7
|Аталанта
|27
|44
|8
|Лацио
|25
|41
|9
|Сампдория
|27
|39
|10
|Фиорентина
|26
|36
|11
|Парма
|27
|33
|12
|Сассуоло
|27
|32
|13
|Дженоа
|27
|30
|14
|Кальяри
|27
|27
|15
|Удинезе
|26
|25
|16
|СПАЛ
|27
|23
|17
|Эмполи
|26
|22
|18
|Болонья
|27
|21
|19
|Фрозиноне
|27
|17
|20
|Кьево
|27
|10