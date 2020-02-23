"Фиорентина" и "Милан" обменялись голами в матче Серии А

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"Фиорентина" и "Милан" обменялись голами в матче Серии А

"Фиорентина" и "Милан" обменялись голами в матче 25-го тура Серии А.

"Фиорентина" - "Милан" - 1:1 (0:0)

Голы: Ребич, 56 - 0:1, Пульгар, 85 (с пенальти) - 1:1.

"Фиорентина": Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола (Игор, 73), Миленкович, Данкан, Кастровилли (Кутроне, 68), Пульгар, Кьеза, Влахович.

"Милан": Дж.Доннарумма (Бегович, 52), Романьоли, Конти, Эрнандез, Габбиа (Музаккьо, 74), Беннасер, Кессье, Ибрагимович, Ребич, Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 80).

"Милан" располагается на 7 месте в турнирной таблице Серии А, "Фиорентина" располагается на 13 позиции.

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