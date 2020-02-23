"Фиорентина" и "Милан" обменялись голами в матче Серии А
"Фиорентина" и "Милан" обменялись голами в матче 25-го тура Серии А.
"Фиорентина" - "Милан" - 1:1 (0:0)
Голы: Ребич, 56 - 0:1, Пульгар, 85 (с пенальти) - 1:1.
"Фиорентина": Дронговски, Касерес, Пеццела, Далберт, Лирола (Игор, 73), Миленкович, Данкан, Кастровилли (Кутроне, 68), Пульгар, Кьеза, Влахович.
"Милан": Дж.Доннарумма (Бегович, 52), Романьоли, Конти, Эрнандез, Габбиа (Музаккьо, 74), Беннасер, Кессье, Ибрагимович, Ребич, Хакан Чалханоглу, Самуэль Кастильехо (Салемакерс, 80).
"Милан" располагается на 7 месте в турнирной таблице Серии А, "Фиорентина" располагается на 13 позиции.
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"Барселона" впервые обошла "Реал" по забитым голам за всю историю Примеры
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|25
|60
|2
|Лацио
|24
|56
|3
|Интер Милан
|24
|54
|4
|Аталанта
|24
|45
|5
|Рома
|24
|39
|6
|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
|36
|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|24
|25
|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|24
|22
|19
|Брешия
|25
|16
|20
|СПАЛ
|25
|15