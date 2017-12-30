"Фиорентина" и "Милан" сильнейшего не выявили

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"Фиорентина" и "Милан" сильнейшего не выявили

В рамках 19-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" на своём поле сыграла вничью с "Миланом" со счётом 1:1. Оба гола в этом матче были забиты в середине второго тайма - сначала результативный удар в свой актив записал форвард "фиалок" Джованни Симеоне, однако через несколько минут хавбек "россонери" Хакан Чалханоглу восстановил паритет.

"Фиорентина" – "Милан" - 1:1

Голы: Симеоне, 71 - 1:0, Чалханоглу, 74 - 1:1.

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья (Витор Уго, 73), Бираги, Лорини, Астори, Верету, Бадель, Бенасси (Эссерик, 66), Жил Диаш (Кьеза, 54), Терео, Симеоне.

"Милан": Доннарумма, Бонуччи, Родригес, Калабрия, Романьоли, Бонавентура (Андре Силва, 72), Монтоливо, Сусо, Кессье (Локателли, 90), Борини (Чалханоглу, 53), Кутроне.

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