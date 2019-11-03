"Фиорентина" и "Парма" не выявили победителя в матче Серии А

В матче 11-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" и "Парма" сыграли вничью со счетом 1:1. Гости открыли счет в концовке первого тайма, отличился Жервиньо. Во 2-м тайме флорентийцев от поражения спас Кастровилли.

"Фиорентина" поднялась на восьмое место в турнирной таблице Серии А и отстает от зоны Лиги Чемпионов на три очка. "Парма" занимает 10-ю позицию.

"Фиорентина" – "Парма" - 1:1 (0:1)

Голы: Жервиньо, 40 - 0:1, Кастровилли, 67 - 1:1

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