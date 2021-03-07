"Фиорентина" и "Парма" сыграли в сверхголевую ничью

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"Фиорентина" и "Парма" сыграли в сверхголевую ничьюВо Флоренции прошел матч итальянской Серии А между "Фиорентиной" и "Пармой". Встреча порадовала поклонников обеих команд обилием голов и завершилась со счетом 3:3. Сценарий матча был довольно драматичным. Первый тайм завершился победой хозяев 2:1 и гости смогли отыграться только на 71 минуте. После этого встреча шла к ничьей, когда на 90 минуте нападающий "Пармы" Михэилэ не забил, казалось, победный гол. Арбитр компенсировал 5 минут игрового времени, и на 90+4 хозяевам удалось сравнять счет с помощью автогола Якопони. Итог матча - ничью 3:3. "Фиалки" теперь располагаются на 14 месте, набрав 26 очков. У "Пармы" - 16 баллов и предпоследняя, 19 строчка в турнирной таблице.

"Фиорентина" - "Парма" 3:3 (2:1)

Голы: Мартинес, 28 - 1:0, Куцка, 32 (пенальти) - 1:1, Миленкович, 42 - 2:1, Куртич, 72 - 2:2, Михэилэ, 90 - 2:3, Якопони, 90+4 (автогол) - 3:3

"Фиорентина": Дронговски, Бираги, Миленкович, Мартинес, Малькюи, Пульгар, Валеро (Кальехон, 77), Эссерик, Амрабат (Бонавентура, 70), Пеццелья, Влахович.

"Парма": Сепе, Пеццелла, Лорини, Бани (Гальоло, 80), Якопони, Куцка (Инглезе, 88), Эрнани (Михэилэ, 46), Карамо (Ман, 62), Бругман, Жервиньо (Брунетта, 62), Куртич.

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