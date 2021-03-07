"Фиорентина" и "Парма" сыграли в сверхголевую ничью
Во Флоренции прошел матч итальянской Серии А между "Фиорентиной" и "Пармой". Встреча порадовала поклонников обеих команд обилием голов и завершилась со счетом 3:3. Сценарий матча был довольно драматичным. Первый тайм завершился победой хозяев 2:1 и гости смогли отыграться только на 71 минуте. После этого встреча шла к ничьей, когда на 90 минуте нападающий "Пармы" Михэилэ не забил, казалось, победный гол. Арбитр компенсировал 5 минут игрового времени, и на 90+4 хозяевам удалось сравнять счет с помощью автогола Якопони. Итог матча - ничью 3:3. "Фиалки" теперь располагаются на 14 месте, набрав 26 очков. У "Пармы" - 16 баллов и предпоследняя, 19 строчка в турнирной таблице.
"Фиорентина" - "Парма" 3:3 (2:1)
Голы: Мартинес, 28 - 1:0, Куцка, 32 (пенальти) - 1:1, Миленкович, 42 - 2:1, Куртич, 72 - 2:2, Михэилэ, 90 - 2:3, Якопони, 90+4 (автогол) - 3:3
"Фиорентина": Дронговски, Бираги, Миленкович, Мартинес, Малькюи, Пульгар, Валеро (Кальехон, 77), Эссерик, Амрабат (Бонавентура, 70), Пеццелья, Влахович.
"Парма": Сепе, Пеццелла, Лорини, Бани (Гальоло, 80), Якопони, Куцка (Инглезе, 88), Эрнани (Михэилэ, 46), Карамо (Ман, 62), Бругман, Жервиньо (Брунетта, 62), Куртич.
Читайте также: Болельщики "Фиорентины" раскритиковали Кокорина после очередной травмы | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
По результатам опроса Лапорта побеждает на выборах президента "Барселоны"
-
"Бавария" ставит на место Дортмунд, "РБ Лейпциг" громит "Фрайбург", а "Айнтрахт" начал буксовать: все результаты 24-го тура Бундеслиги
-
"Манчестер Юнайтед" прервал невероятную серию "Сити"
-
"Спартак" уничтожил "Краснодар". У Промеса гол+пас
-
"Атлетико" и "Реал" поделили очки
Лента новостей
-
Главные новости дня: 7 марта
-
"Марсель" вылетел из Кубка Франции от клуба 4-го дивизиона
-
Дубль Инсинье принес победу "Наполи" над "Болоньей"
-
Федун озвучил задачу, которую поставил перед Тедеско на остаток чемпионата
-
Дубли Бэйла и Кейна помогли "Тоттенхэму" разгромить "Кристал Пэлас"
-
По результатам опроса Лапорта побеждает на выборах президента "Барселоны"
-
Промес попал с список сборной Нидерландов на мартовские матчи
-
Джеррард выиграл свой первый тренерский трофей. Фанаты "Рейнджерс" высыпали на улицы
-
Гвардиоле понравился матч с "Манчестер Юнайтед", несмотря на поражение
-
Федун ответил на вопрос о должности Заремы Салиховой
-
Мусаев высказался о матче со "Спартаком" и ответил на вопрос об отставке
-
"Реал Сосьедад" минимально победил "Леванте"
-
"Бавария" ставит на место Дортмунд, "РБ Лейпциг" громит "Фрайбург", а "Айнтрахт" начал буксовать: все результаты 24-го тура Бундеслиги
-
Федун не отрицает, что Тедеско может остаться
-
Спортивный директор "Тамбова" прокомментировал результат матча с "Динамо"
-
Бензема подвел итоги матча с "Атлетико"
-
"Манчестер Юнайтед" прервал невероятную серию "Сити"
-
"Спартак" уничтожил "Краснодар". У Промеса гол+пас
-
Каррагер о "Ливерпуле": "Такая игра неприемлема"
-
Легендарный игрок "Спартака" высказался о значении Промеса для комнады
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17