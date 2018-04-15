"Фиорентина" и СПАЛ победителя не выявили

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"Фиорентина" и СПАЛ победителя не выявили

В рамках 32-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" сыграла вничью с СПАЛ.

"Фиорентина" – СПАЛ 0:0

"Фиорентина": Спортьелло, Пеццелья, Бираги (Жил Диаш, 80), Миленкович, Витор Уго, Сапонара (Эссерик, 65), Верету, Дабо, Бенасси, Кьеза, Симеоне (Фальчинелли, 65).

СПАЛ: Мерет, Чонек, Викари, Фелипе, Бильер, Ладзари, Коста (Маттьелло, 46; Скьявон, 71), Вивиани, Витале, Флоккари (Палоски, 56), Антенуччи.

Предупреждения: Сапонара (24), Бильер (44), Витале (68), Витор Уго (82). | http://soccernews.ru

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