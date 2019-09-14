"Фиорентина" и "Ювентус" расписали безголевую ничью

В рамках 3-го тура итальянской Серии А "Фиорентина" сыграла вничью с "Ювентусом".

Теперь "старая синьора" имеет в своем активе 7 очков, а "фиалки" - одно.

"Фиорентина" - "Ювентус" 0:0

"Фиорентина": Дронговски, Далберт, Миленкович, Пеццелья (Чеккерини, 83), Лирола, Бадель, Пульгар, Рибери (Боатенг, 69), Кастровилли, Кьеза, Касерес.

"Ювентус": Щесны, Данило (Куадрадо, 62), Алекс Сандро, Бонуччи, де Лигт, Матюиди, Пьянич (Бентанкур, 44), Хедира, Дуглас Коста (Бернардески, 8), Роналду, Игуаин.

Предупреждения: Касерес (10), Пьянич (14), Кьеза (36), де Лигт (46), Кастровилли (77), Бентанкур (82).

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