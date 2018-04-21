"Фиорентина", играя в меньшинстве, уступила "Сассуоло"
В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" на своём поле одолел "Фиорентину", которая две трети матча играла вдесятером.
"Сассуоло" – "Фиорентина" - 1:0
Гол: Политано, 41 - 1:0.
"Сассуоло": Консильи, Аджапонг, Пелузо, Ачерби, Рожерио, Миссироли, Маньянелли, Берарди (Рагуза, 64), Данкан, Политано (Матри, 84), Лемос (Делль`Орко, 76).
"Фиорентина": Дронговски, Миленкович, Лорини, Оливера (Жил Диаш, 56), Витор Уго, Бенасси, Дабо, Сапонара (Симеоне, 56), Верету, Кьеза (Бруну Гашпар, 73), Фальчинелли.
Удаление: Дабо (30).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|33
|85
|2
|Наполи
|33
|81
|3
|Рома
|34
|67
|4
|Лацио
|33
|64
|5
|Интер Милан
|33
|63
|6
|Милан
|34
|54
|7
|Аталанта
|33
|52
|8
|Сампдория
|33
|51
|9
|Фиорентина
|34
|51
|10
|Торино
|33
|47
|11
|Болонья
|33
|38
|12
|Дженоа
|33
|38
|13
|Сассуоло
|34
|37
|14
|Удинезе
|33
|33
|15
|Кальяри
|33
|32
|16
|Кьево
|33
|31
|17
|СПАЛ
|34
|29
|18
|Кротоне
|33
|28
|19
|Хеллас Верона
|33
|25
|20
|Беневенто
|34
|17