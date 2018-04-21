"Фиорентина", играя в меньшинстве, уступила "Сассуоло"

В рамках 34-го тура итальянской Серии А "Сассуоло" на своём поле одолел "Фиорентину", которая две трети матча играла вдесятером.

"Сассуоло" – "Фиорентина" - 1:0

Гол: Политано, 41 - 1:0.

"Сассуоло": Консильи, Аджапонг, Пелузо, Ачерби, Рожерио, Миссироли, Маньянелли, Берарди (Рагуза, 64), Данкан, Политано (Матри, 84), Лемос (Делль`Орко, 76).

"Фиорентина": Дронговски, Миленкович, Лорини, Оливера (Жил Диаш, 56), Витор Уго, Бенасси, Дабо, Сапонара (Симеоне, 56), Верету, Кьеза (Бруну Гашпар, 73), Фальчинелли.

Удаление: Дабо (30).

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