"Фиорентина" - "Интер": видеотрансляция центрального матча 25-го тура Серии А
В центральном матче 25-го тура итальянской Серии А сойдутся "Фиорентина" и "Интер".
"Нерадзурри" занимают третье место, однако от лидирующего "Ювентуса" их отделяет аж 20 очков. "Фиалки" на данный момент располагаются на девятой позиции и отстают от еврокубковой зоны всего на три пункта.
Поединок между "Фиорентиной" и "Интером" пройдет сегодня на "Артемио Франки" в 22:30 (мск).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|24
|66
|2
|Наполи
|24
|53
|3
|Интер Милан
|24
|46
|4
|Милан
|25
|45
|5
|Рома
|25
|44
|6
|Лацио
|24
|38
|7
|Торино
|25
|38
|8
|Аталанта
|25
|38
|9
|Фиорентина
|24
|35
|10
|Сампдория
|24
|33
|11
|Сассуоло
|24
|30
|12
|Парма
|24
|29
|13
|Дженоа
|24
|28
|14
|Кальяри
|24
|24
|15
|Удинезе
|24
|22
|16
|СПАЛ
|24
|22
|17
|Эмполи
|25
|21
|18
|Болонья
|24
|18
|19
|Фрозиноне
|25
|16
|20
|Кьево
|24
|9