"Фиорентина" - "Интер": видеотрансляция центрального матча 25-го тура Серии А

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"Фиорентина" - "Интер": видеотрансляция центрального матча 25-го тура Серии А

В центральном матче 25-го тура итальянской Серии А сойдутся "Фиорентина" и "Интер".

"Нерадзурри" занимают третье место, однако от лидирующего "Ювентуса" их отделяет аж 20 очков. "Фиалки" на данный момент располагаются на девятой позиции и отстают от еврокубковой зоны всего на три пункта.

Поединок между "Фиорентиной" и "Интером" пройдет сегодня на "Артемио Франки" в 22:30 (мск).

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