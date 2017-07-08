"Фиорентина" интересуется форвардом "Ниццы"



"Фиорентина" проявляет интерес к нападающему "Ниццы" Валентену Эссерику, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб практически согласовал трансфер футболиста за четыре миллиона евро плюс бонусы.

25-летний Эссерик выступает за "Ниццу" с 2013 года, провел за клуб 130 матчей и забил 17 голов.

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