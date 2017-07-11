"Фиорентина" интересуется Геззалем

"Фиорентина" проявляет интерес к алжирскому полузащитнику Рашиду Геззалю, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, флорентийский клуб намерен подписать игрока в летнее трансферное окно. В данный момент хавбек является свободным агентом и может достаться новому клубу бесплатно. "Фиалки" рассматривают алжирца в качестве возможной замены вингеру Федерико Бернардески, который, скорее всего, покинет клуб.

Ранее сообщалось, что 25-летним Геззалем также интересуются "Милан" и "Рома". Последним клубом Геззаля был "Лион", который он покинул этим летом.

Не пропустите: "Торино" заплатит за Сапату 19 миллионов евро. | http://soccernews.ru