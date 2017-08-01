"Фиорентина" интересуется хавбеком дортмундской "Боруссии"

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"Фиорентина" интересуется хавбеком дортмундской "Боруссии"

Турецкий полузащитник дортмундской "Боруссии" Эмре Мор стал трансферной целью "Фиорентины", сообщает Football Italia.

По сведениям издания, "фиалки" сделали предложение "шмелям" в размере 12 миллионов евро.

В прошлом сезоне 20-летний Мор сыграл за "Боруссию" 19 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативных передачи.

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