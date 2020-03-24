"Фиорентина" интересуется хавбеком сборной Украины

"Фиорентина" хочет усилить позицию атакующего полузащитника во время летнего трансферного окна.

По информации Calciomercato, в шорт-лист "фиалок" входят три футболиста. Приоритетная цель - хавбек "Милана" Лукас Пакета.

Также флорентийским клубом рассматриваются кандидатуры Руслана Малиновского из "Аталанты" и Родриго де Пауля из "Удинезе".

Рыночная стоимость бразильца оценивается в 28 миллионов евро, украинца - в 14 миллионов, аргентинца - в 25 миллионов.

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