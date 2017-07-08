"Фиорентина" интересуется Хесе

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"Фиорентина" интересуется Хесе

"Фиорентина" проявляет интерес к испанскому нападающему ПСЖ Хесе Родригесу, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, флорентийский клуб намерен приобрести или арендовать футболиста в летнее трансферное окно.

Напомним, что 24-летний Хесе перешел в ПСЖ год назад из "Реала", но не сумел закрепиться в составе и в январе был отдал в аренду "Лас-Пальмасу". 

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