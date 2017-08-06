"Фиорентина" интересуется Хесе

Атакующий хавбек ПСЖ Хесе Родригес попал в сферу интересов "Фиорентины", сообщает Calciomercato.

По информации ресурса, "фиалки" намерены заполучить футболиста после провала с трансфером полузащитника дортмундской "Боруссии" Эмре Мора. Сообщается, что итальянский клуб готов заплатить за игрока 10 миллионов евро.

Прошлый сезон Хесе провел в аренде в "Лас Пальмасе", где сыграл 16 матчей и забил 3 гола.

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