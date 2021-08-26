"Фиорентина" ищет замену для Кокорина

Фото инстаграм Александра Кокорина

Нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин может в скором времени сменить команду, сообщает La Gazzetta dello Sport.

По сведениям издания, в ходе предсезонной подготовки 30-летний футболист не убедил тренерский штаб "фиалок" в своей профпригодности.

В связи с этим клуб пытается найти нового форварда до закрытия трансферного окна. Если это удастся сделать, то вероятность ухода россиянина резко увеличится.

Напомним, что Кокорин выступает за "Фиорентину" с января этого года, сыграл 4 матча, результативными действиями не отличался.

Не пропустите: "Фиорентина" согласовала аренду защитника "Реала". | http://soccernews.ru