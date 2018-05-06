"Фиорентина", "Кьево" и СПАЛ одержали победы в 36-м туре Серии А

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"Фиорентина", "Кьево" и СПАЛ одержали победы в 36-м туре Серии АВ рамках 36-го тура итальянской Серии А "Фиорентина", "Кьево" и СПАЛ обыграли соответственно "Дженоа", "Кротоне" и "Беневенто".

"Дженоа" - "Фиорентина" - 2:3

Голы: Бенасси, 43 - 0:1, Росси, 64 - 1:1, Лападула, 68 - 2:1, Эссерик, 77 - 2:2, Дабо, 80 - 2:3.

"Фиорентина": Спортьелло, Марио (Фальсинелли, 76), Миленкович, Песселья, Бираги, Бенасси, Бадель (Дабо, 62), Верету, Сапонара (Эссерик, 66), Кьеза, Симеоне.

Удаления: Пандев, 71 ("Дженоа"), Зуканович, 84 ("Дженоа").

"Кьево" - "Кротоне" - 2:1

Голы: Бирса, 12 - 1:0, Стемпиньский, 82 - 2:0, Тумминелло, 90+4 - 2:1.

СПАЛ - "Беневенто" - 2:0

Голы: Палоски, 25 - 1:0, Антенуччи, 83 - 2:0 (пенальти).

Напомним, в параллельных матчах "Наполи" и "Лацио" потеряли очки. | soccernews.ru

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5 Интер Милан 36 69
6 Милан 36 60
7 Аталанта 36 59
8 Фиорентина 36 57
9 Сампдория 36 54
10 Торино 36 48
11 Дженоа 36 41
12 Сассуоло 36 40
13 Болонья 36 39
14 СПАЛ 36 35
15 Кьево 36 34
16 Кротоне 36 34
17 Удинезе 36 34
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