"Фиорентина", "Кьево" и СПАЛ одержали победы в 36-м туре Серии А

В рамках 36-го тура итальянской Серии А "Фиорентина", "Кьево" и СПАЛ обыграли соответственно "Дженоа", "Кротоне" и "Беневенто".

"Дженоа" - "Фиорентина" - 2:3

Голы: Бенасси, 43 - 0:1, Росси, 64 - 1:1, Лападула, 68 - 2:1, Эссерик, 77 - 2:2, Дабо, 80 - 2:3.

"Фиорентина": Спортьелло, Марио (Фальсинелли, 76), Миленкович, Песселья, Бираги, Бенасси, Бадель (Дабо, 62), Верету, Сапонара (Эссерик, 66), Кьеза, Симеоне.

Удаления: Пандев, 71 ("Дженоа"), Зуканович, 84 ("Дженоа").

"Кьево" - "Кротоне" - 2:1

Голы: Бирса, 12 - 1:0, Стемпиньский, 82 - 2:0, Тумминелло, 90+4 - 2:1.

СПАЛ - "Беневенто" - 2:0

Голы: Палоски, 25 - 1:0, Антенуччи, 83 - 2:0 (пенальти).

Напомним, в параллельных матчах "Наполи" и "Лацио" потеряли очки. | soccernews.ru