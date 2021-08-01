"Фиорентина" Кокорина нацелилась на одного из ветеранов "Ромы"

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"Фиорентина" Кокорина нацелилась на одного из ветеранов "Ромы"

Фото: инстаграм Алессандро Флоренци/Автор неизвестен

"Фиорентина" проявляет интерес к защитнику "Ромы" Алессандро Флоренци, сообщает Calciomercato.

По сведениям источника, флорентийский клуб рассматривает вариант с приобретением футболиста летнее трансферное окно. "Рома" готова продать игрока, но его хочет сохранить главный тренер "волков" Жозе Моуринью. Также Флоренци входит в сферу интересов "Лион".

В прошлом сезоне 30-летний Флоренци выступал за ПСЖ на правах аренды, провел за клуб 36 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт с "Ромой" действует до лета 2023 года.

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