"Фиорентина" Кокорина нацелилась на защитника "Реала"

Фото: инстаграм Альваро Одриосолы/Автор неизвестен

Флорентийская "Фиорентина" проявляет интерес к защитнику мадридского "Реала" Альваро Одриосоле, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, "Фиорентина" намерена арендовать футболиста сроком на один год. "Реал" может согласиться отпустить игрока, так как у него мало шансов выиграть конкуренцию за место в стартовом составе.

В прошлом сезоне 25-летний Одриосола провел за "Реал" 16 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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