"Фиорентина" Кокорина нацелилась на защитника "Реала"

Теги реал мадридальваро одриосолафиорентинатрансферы

"Фиорентина" Кокорина нацелилась на защитника "Реала"

Фото: инстаграм Альваро Одриосолы/Автор неизвестен

Флорентийская "Фиорентина" проявляет интерес к защитнику мадридского "Реала" Альваро Одриосоле, сообщает журналист Николо Скира в своем твиттере.

По сведениям источника, "Фиорентина" намерена арендовать футболиста сроком на один год. "Реал" может согласиться отпустить игрока, так как у него мало шансов выиграть конкуренцию за место в стартовом составе.

В прошлом сезоне 25-летний Одриосола провел за "Реал" 16 матчей во всех турнирах и забил два гола. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

Не пропустите: "Реал" предложил гигантскую сумму за Мбаппе. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Кейн объявил, в каком клубе продолжит карьеру

Кейн объявил, в каком клубе продолжит карьеру

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов