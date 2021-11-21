"Фиорентина" Кокорина нанесла "Милану" первое поражение в Серии А

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"Фиорентина" Кокорина нанесла "Милану" первое поражение в Серии А

Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

В матче 13-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле обыграла "Милан" со счетом 4:3. Для миланцев поражение стало первым в нынешнем сезоне в Серии А. 

Победу флорентийскому клубу принесли дубль Душана Влаховича, а также голы Алфреда Данкана и Риккардо Сапонары. В составе гостей дублем отметился Златан Ибрагимович, а также гол в свои ворота забил Лоренцо Венути.

"Фиорентина", набрав 21 очко, поднялась на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Милан" с 32 очками остался на второй позиции.

"Фиорентина" – "Милан" - 4:3 (2:0)
Голы: Данкан, 15 - 1:0, Сапонара, 45 - 2:0, Влахович, 60 - 3:0, Ибрагимович, 62 - 3:1, Ибрагимович, 67 - 3:2, Влахович, 86 - 4:2, Венути, 90+7 - 4:3

"Фиорентина": Терраччано, Одриосола, Венути, Игор Жулио, Бираги, Бонавентура (Кастровилли, 69), Данкан, Торрейра, Сапонара, Кальехон (Гонсалес, 69), Влахович.

"Милан": Тэтэрушану, Калулу (Флоренци, 57), Кьер, Габбия, Эрнандес, Кессиэ, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 57), Тонали (Беннасер, 74), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Крунич, 80), Браим Диас (Жиру, 57).

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