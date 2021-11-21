"Фиорентина" Кокорина нанесла "Милану" первое поражение в Серии А
Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен
В матче 13-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле обыграла "Милан" со счетом 4:3. Для миланцев поражение стало первым в нынешнем сезоне в Серии А.
Победу флорентийскому клубу принесли дубль Душана Влаховича, а также голы Алфреда Данкана и Риккардо Сапонары. В составе гостей дублем отметился Златан Ибрагимович, а также гол в свои ворота забил Лоренцо Венути.
"Фиорентина", набрав 21 очко, поднялась на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Милан" с 32 очками остался на второй позиции.
"Фиорентина" – "Милан" - 4:3 (2:0)
Голы: Данкан, 15 - 1:0, Сапонара, 45 - 2:0, Влахович, 60 - 3:0, Ибрагимович, 62 - 3:1, Ибрагимович, 67 - 3:2, Влахович, 86 - 4:2, Венути, 90+7 - 4:3
"Фиорентина": Терраччано, Одриосола, Венути, Игор Жулио, Бираги, Бонавентура (Кастровилли, 69), Данкан, Торрейра, Сапонара, Кальехон (Гонсалес, 69), Влахович.
"Милан": Тэтэрушану, Калулу (Флоренци, 57), Кьер, Габбия, Эрнандес, Кессиэ, Салемакерс (Жуниор Мессиас, 57), Тонали (Беннасер, 74), Ибрагимович, Рафаэл Леау (Крунич, 80), Браим Диас (Жиру, 57).
Не пропустите: "Ювентус" победил "Лацио" в Серии А. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Главные новости дня: 20 ноября
-
"Ренн" обыграл "Монпелье" и приблизился к ПСЖ
-
"Барселона" одержала победу в первом матче под руководством Хави
-
Руководитель "Ювентуса" высказался об уходе Роналду
-
"Фиорентина" Кокорина нанесла "Милану" первое поражение в Серии А
-
"Манчестер Юнайтед" не уволил Сульшера
-
Мбаппе забил самый быстрый гол в карьере
-
Флорентино Перес рассказал, как изменится стадион "Реала" после реконструкции
-
Мостовой прокомментировал поражение "Спартака" в матче с "Краснодаром"
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию о встрече Федуна с итальянским тренером
-
"Манчестер Юнайтед" сделает новое предложение Зидану
-
Месси ярко отреагировал на свой дебютный гол в Лиге 1
-
"Манчестер Юнайтед" проведет экстренное собрание о будущем Сульшера
-
Витория прокомментировал поражение "Спартака" в матче с "Краснодаром"
-
"Атлетико" с трудом победил "Осасуну" в Ла Лиге
-
"Днепр-1" обыграл "Александрию" и ворвался в топ-3 в УПЛ
-
"Унион" обыграл "Герту" и ворвался в топ-5 Бундеслиги
-
1
"Ливерпуль" уничтожил "Арсенал" в матче АПЛ
-
Сульшер отреагировал на разгром "МЮ" в матче с "Уотфордом"
-
"Ювентус" победил "Лацио" в Серии А
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17