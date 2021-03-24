"Фиорентина" Кокорина назвала имя нового главного тренера

Теги фиорентинаджузеппе якиниалександр кокорин

"Фиорентина" Кокорина назвала имя нового главного тренера

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Новым главным тренером "Фиорентины" назначен Джузеппе Якини, сообщает пресс-служба клуба.

На посту наставника флорентийского клуба Якини сменил Чезаре Пранделли, который ушел в отставку. Напомним, что за "Фиорентину" выступает российский нападающий Александр Кокорин.

После 28 туров "Фиорентина" занимает 14-е место в Серии А и опережает зону вылета на семь очков.

56-летний Якини ранее уже тренировал "Фиорентину" в сезоне-2019/2020. 

Не пропустите: Итальянский журналист высказался о будущем Кокорина после смены тренера в "Фиорентине". | http://soccernews.ru
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