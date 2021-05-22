"Фиорентина" Кокорина не смогла обыграть "Кротоне", гол Шомуродова принес "Дженоа" победу над "Кальяри"

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"Фиорентина" Кокорина не смогла обыграть "Кротоне", гол Шомуродова принес "Дженоа" победу над "Кальяри"Фото: инстаграм Шомуродова

Представляем результаты матчей 38-го тура итальянской Серии А.

"Кальяри" - "Дженоа" 0:1

Гол: Шомуродов, 15 - 0:1

"Кальяри": Краньо, Клаван, Карбони, Ругани, Ликояннис (Соттиль, 80), Марин, Нандес (Дзаппа, 46), Наингголан (Данкан, 10), Дейола (Перейро, 69), Жоао Педро, Черри (Симеоне, 69).

"Дженоа": Палеари, Гольданига, Масьелло (Бехрами, 46), Сапата, Дзаппакоста (Кришито, 90), Ровелла, Стротман, Мелегони, Пьяца (Kallon, 46), Пандев (Зайц, 57), Шомуродов (Радованович, 86).

Удаление: Бехрами (83).


"Сампдория" - "Парма" 3:0

Голы: Куальярелла, 20 - 1:0, Колли, 44 - 2:0, Габбьядини, 64 - 3:0

"Сампдория": Летица, Колли, Феррари (Реджини, 80), Йосида, Ауджелло, Экдаль (Адриен Силва, 73), Янкто, Кандрева (Аскильдсен, 80), Куальярелла (Торрегросса, 80), Габбьядини (Верре, 73), Лерис.

"Парма": Сепе, Лорини (Балог, 73), Бюси (Траоре, 85), Диркс, Валенти (Загаритис, 46), Косновски, Бругман (Зом, 61), Жервиньо (Пелле, 60), Эрнани, Бани, Корнелиус.  


"Кротоне" - "Фиорентина" 0:0

"Кротоне": Креспи, Куомо, Джиджи, Марроне, Педру Перейра, Молина, Бенали, Унас, Чигарини (Дзанеллато, 76), Жуниор Мессиас, Нванкво.

"Фиорентина": Терраччано, Венути (Кальехон, 64), Мартинес, Касерес (Игор Жулио, 84), Бираги, Пульгар (Валеро, 46), Бонавентура, Рибери (Кокорин, 76), Кастровилли (Эссерик, 46), Оливера, Влахович.

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