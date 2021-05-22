"Фиорентина" Кокорина не смогла обыграть "Кротоне", гол Шомуродова принес "Дженоа" победу над "Кальяри"
Фото: инстаграм Шомуродова
Представляем результаты матчей 38-го тура итальянской Серии А.
"Кальяри" - "Дженоа" 0:1
Гол: Шомуродов, 15 - 0:1
"Кальяри": Краньо, Клаван, Карбони, Ругани, Ликояннис (Соттиль, 80), Марин, Нандес (Дзаппа, 46), Наингголан (Данкан, 10), Дейола (Перейро, 69), Жоао Педро, Черри (Симеоне, 69).
"Дженоа": Палеари, Гольданига, Масьелло (Бехрами, 46), Сапата, Дзаппакоста (Кришито, 90), Ровелла, Стротман, Мелегони, Пьяца (Kallon, 46), Пандев (Зайц, 57), Шомуродов (Радованович, 86).
Удаление: Бехрами (83).
"Сампдория" - "Парма" 3:0
Голы: Куальярелла, 20 - 1:0, Колли, 44 - 2:0, Габбьядини, 64 - 3:0
"Сампдория": Летица, Колли, Феррари (Реджини, 80), Йосида, Ауджелло, Экдаль (Адриен Силва, 73), Янкто, Кандрева (Аскильдсен, 80), Куальярелла (Торрегросса, 80), Габбьядини (Верре, 73), Лерис.
"Парма": Сепе, Лорини (Балог, 73), Бюси (Траоре, 85), Диркс, Валенти (Загаритис, 46), Косновски, Бругман (Зом, 61), Жервиньо (Пелле, 60), Эрнани, Бани, Корнелиус.
"Кротоне" - "Фиорентина" 0:0
"Кротоне": Креспи, Куомо, Джиджи, Марроне, Педру Перейра, Молина, Бенали, Унас, Чигарини (Дзанеллато, 76), Жуниор Мессиас, Нванкво.
"Фиорентина": Терраччано, Венути (Кальехон, 64), Мартинес, Касерес (Игор Жулио, 84), Бираги, Пульгар (Валеро, 46), Бонавентура, Рибери (Кокорин, 76), Кастровилли (Эссерик, 46), Оливера, Влахович.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17