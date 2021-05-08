"Фиорентина" Кокорина обыграла "Лацио"
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
В матче 35-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле обыграла "Лацио" со счетом 2:0. Победу флорентийцам принес дубль Душана Влаховича.
Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин попал в заявку на матч, но на поле не вышел.
"Фиорентина", набрав 38 очков, вышла на 13-е место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" (64) остался на шестом месте.
"Фиорентина" Флоренция – "Лацио" Рим - 2:0 (1:0)
Голы: Влахович, 32 - 1:0, Влахович, 89 - 2:0
"Фиорентина": Дронговски, Венути, Пеццелья, Миленкович, Бираги, Пульгар, Бонавентура (Амрабат, 73), Рибери, Кастровилли, Касерес, Влахович.
"Лацио": Рейна, Лаццари (Луис Фелипе, 63), Раду (Мурики, 75), Ачерби, Марушич, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 75), Лулич (Перейра, 64), Лейва (Катальди, 64), Корреа, Иммобиле.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17