"Фиорентина" Кокорина обыграла "Лацио"

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

В матче 35-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле обыграла "Лацио" со счетом 2:0. Победу флорентийцам принес дубль Душана Влаховича.

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин попал в заявку на матч, но на поле не вышел.

"Фиорентина", набрав 38 очков, вышла на 13-е место в турнирной таблице Серии А. "Лацио" (64) остался на шестом месте.

"Фиорентина" Флоренция – "Лацио" Рим - 2:0 (1:0)

Голы: Влахович, 32 - 1:0, Влахович, 89 - 2:0

"Фиорентина": Дронговски, Венути, Пеццелья, Миленкович, Бираги, Пульгар, Бонавентура (Амрабат, 73), Рибери, Кастровилли, Касерес, Влахович.

"Лацио": Рейна, Лаццари (Луис Фелипе, 63), Раду (Мурики, 75), Ачерби, Марушич, Милинкович-Савич, Луис Альберто (Акпа-Акпро, 75), Лулич (Перейра, 64), Лейва (Катальди, 64), Корреа, Иммобиле.

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