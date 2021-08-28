"Фиорентина" Кокорина одержала первую победу в нынешнем сезоне

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"Фиорентина" Кокорина одержала первую победу в нынешнем сезоне

Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

В матче 2-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле обыграла "Торино" со счетом 2:1.

Победу "фиалкам" принесли голы Николаса Гонсалеса и Душана Влаховича. В составе гостей отличился Симоне Верди.

Российский форвард "Фиорентины" Александр Кокорин на поле не выходил.

"Фиорентина", набрав три очка, вышла на 10-е место в турнирной таблице Серии А. "Торино" с нулем очков занимает 18-ю позицию.

"Фиорентина" – "Торино" - 2:1 (1:0)
Голы: Гонсалес, 41 - 1:0, Влахович, 69 - 2:0, Верди, 89 - 2:1

"Фиорентина": Терраччано, Венути, Мартинес, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Мале, 85), Пульгар, Кастровилли (Данкан, 63), Кальехон (Соттиль, 78), Влахович, Гонсалес (Сапонара, 85).

"Торино": Милинкович-Савич, Синго, Родригес, Иццо (Войвода, 76), Джиджи (Буонджорно, 46), Айна (Ансальди, 81), Линетти (Верди, 67), Лукич, Мандрагора, Белотти, Санабрия (Пьяца, 68).

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