"Фиорентина" Кокорина победила аутсайдера Серии А

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

В матче 33-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле обыграла "Венецию" со счетом 1:0.

Единственный гол на 30-й минуте забил Лукас Торрейра.

"Фиорентина", набрав 56 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Венеция" с 22 очками осталась в зоне вылета на 18-й позиции.

"Фиорентина" - "Венеция" - 1:0 (1:0)

Гол: Торрейра, 30 - 1:0

"Фиорентина": Терраччиано, Венути, Миленкович, Игор, Бираги, Торрейра, Малех (Дункан, 68), Кастровилли (Амрабат, 77), Иконе (Соттил, 68), Гонсалес, Кабрал (Пентек, 87)

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