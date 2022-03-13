"Фиорентина" Кокорина победила "Болонью"

Фото: инстаграм "Фиорентины"\Автор неизвестен

В матче 29-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле обыграла "Болонью" со счетом 1:0.

Единственный гол в середине второго тайма забил Лукас Торрейра.

"Фиорентина", набрав 46 очков, занимает восьмое место в турнирной таблице Серии А. "Болонья" с 33 очками осталась на 12-й позиции.

"Фиорентина" – "Болонья" - 1:0 (0:0)

Гол: Торрейра, 70 - 1:0

"Фиорентина": Терраччано, Одриосола (Венути, 77), Игор Жулио, Миленкович, Бираги (Терзич, 77), Бонавентура (Данкан, 65), Торрейра, Кастровилли, Пионтек (Артур, 59), Гонсалес, Соттиль (Иконе, 59).

"Болонья": Скорупски, де Сильвестри (Дейкс, 79), Медель (Сансоне, 79), Сумаоро, Бонифаци, Хики, Сориано (Барроу, 59), Сванберг (Эбишер, 79), Схаутен, Арнаутович, Орсолини (Бинкс, 58).

Удаление: Бонифаци (41).

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