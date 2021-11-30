"Фиорентина" Кокорина победила "Сампдорию" в Серии А

Теги фиорентинасампдория

"Фиорентина" Кокорина победила "Сампдорию" в Серии А

Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Италии флорентийская "Фиорентина" на своем поле обыграла генуэзскую "Сампдорию" со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Хосе Кальехона, Душана Влаховича и Риккардо Соттиля. В составе гостей отличился Маноло Габбьядини. Российский форвард "фиалок" Александр Кокорин вышел на замену на 90-й минуте.

"Фиорентина" – "Сампдория" - 3:1 (3:1)
Голы: Габбьядини, 15 - 0:1, Кальехон, 23 - 1:1, Влахович, 32 - 2:1, Соттиль, 45 - 3:1

"Фиорентина": Терраччано, Венути, Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Бонавентура, Данкан (Мале, 79), Торрейра, Ди Стефано, Кальехон, Влахович (Кокорин, 90), Соттиль (Сапонара, 69).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски (Дрэгушин, 71), Колли, Феррари (Шабо, 84), Мурру (Ауджелло, 54), Кандрева, Верре (Чьерво, 54), Адриен Силва, Торсбю, Габбьядини, Капуто (Куальярелла, 55).

Не пропустите: "Аталанта" разгромила "Венецию" в матче чемпионата Италии. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Россиянин Иосифов забил свой первый гол за "Вильярреал"

Россиянин Иосифов забил свой первый гол за "Вильярреал"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов