"Фиорентина" Кокорина победила "Сампдорию" в Серии А

Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

В матче 15-го тура чемпионата Италии флорентийская "Фиорентина" на своем поле обыграла генуэзскую "Сампдорию" со счетом 3:1.

Победу хозяевам принесли голы Хосе Кальехона, Душана Влаховича и Риккардо Соттиля. В составе гостей отличился Маноло Габбьядини. Российский форвард "фиалок" Александр Кокорин вышел на замену на 90-й минуте.

"Фиорентина" – "Сампдория" - 3:1 (3:1)

Голы: Габбьядини, 15 - 0:1, Кальехон, 23 - 1:1, Влахович, 32 - 2:1, Соттиль, 45 - 3:1

"Фиорентина": Терраччано, Венути, Мартинес, Игор Жулио, Бираги, Бонавентура, Данкан (Мале, 79), Торрейра, Ди Стефано, Кальехон, Влахович (Кокорин, 90), Соттиль (Сапонара, 69).

"Сампдория": Аудеро, Берешиньски (Дрэгушин, 71), Колли, Феррари (Шабо, 84), Мурру (Ауджелло, 54), Кандрева, Верре (Чьерво, 54), Адриен Силва, Торсбю, Габбьядини, Капуто (Куальярелла, 55).

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