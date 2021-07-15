"Фиорентина" Кокорина представила нового главного тренера команды (видео)

Фото: сайт "Фиорентины"/Автор неизвестен

Пресс-служба флорентийской "Фиорентина" представила нового главного тренера команды Винченцо Итальяно.

"Добро пожаловать, Итальяно", - говорится в описании видео, которое опубликовано в официальном твиттере итальянского клуба.

43-летний Итальяно подписал контракт с клубом до конца 2023 года.

Напомним, что за "Фиорентину" выступает 30-летний российский нападающий Александр Кокорин. В прошлом сезоне он провел за клуб четыре матча и не отметился результативными действиями.

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