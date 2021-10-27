"Фиорентина" Кокорина проиграла "Лацио"

Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен

В матче 10-го тура чемпионата Италии римский "Лацио" на своем поле обыграл флорентийскую "Фиорентину" со счетом 1:0.

Единственный гол в начале второго тайма забил Педро. Российский форвард "фиалок" Александр Кокорин на поле не выходил.

"Лацио" – "Фиорентина" - 1:0 (0:0)

Гол: Педро, 52 - 1:0

"Лацио": Рейна, Ачерби, Луис Фелипе (Габаррон, 77), Марушич, Луис Альберто, Катальди (Лейва, 84), Милинкович-Савич (Башич, 79), Ладзари, Педро (Моро, 84), Иммобиле, Фелипе Андерсон.

"Фиорентина": Терраччано, Венути (Одриосола, 71), Мартинес, Миленкович, Бираги (Терзич, 83), Данкан (Бенасси, 83), Торрейра, Кастровилли (Бонавентура, 57), Кальехон (Сапонара, 71), Влахович, Соттиль.

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