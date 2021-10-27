"Фиорентина" Кокорина проиграла "Лацио"
Фото: инстаграм "Лацио"/Автор неизвестен
В матче 10-го тура чемпионата Италии римский "Лацио" на своем поле обыграл флорентийскую "Фиорентину" со счетом 1:0.
Единственный гол в начале второго тайма забил Педро. Российский форвард "фиалок" Александр Кокорин на поле не выходил.
"Лацио" – "Фиорентина" - 1:0 (0:0)
Гол: Педро, 52 - 1:0
"Лацио": Рейна, Ачерби, Луис Фелипе (Габаррон, 77), Марушич, Луис Альберто, Катальди (Лейва, 84), Милинкович-Савич (Башич, 79), Ладзари, Педро (Моро, 84), Иммобиле, Фелипе Андерсон.
"Фиорентина": Терраччано, Венути (Одриосола, 71), Мартинес, Миленкович, Бираги (Терзич, 83), Данкан (Бенасси, 83), Торрейра, Кастровилли (Бонавентура, 57), Кальехон (Сапонара, 71), Влахович, Соттиль.
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|Команда
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|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17