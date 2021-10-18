"Фиорентина" Кокорина проиграла "Венеции"

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"Фиорентина" Кокорина проиграла "Венеции"

Фото:  инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен
В матче 8-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на выезде проиграла "Венеции" со счетом 0:1.

Единственный гол на 36-й минуте забил Маттиа Араму. Российский форвард гостей Александр Кокорин пропустил матч из-за травмы.

"Венеция", набрав восемь очков, вышла на 15-е место в турнирной таблице Серии А. "Фиорентина" с 12 очками осталась на девятой позиции.

"Венеция" – "Фиорентина" - 1:0 (1:0)
Гол: Араму, 36 - 1:0

"Венеция": Ромеро, Эбуэхи, Чеккарони, Свобода, Хапс, Вакка (Чрнигой, 66), Ампаду, Бузио, Араму (Кальдара, 87), Анри (Хейманс, 87), Юнсен (Окереке, 50).

"Фиорентина": Терраччано, Одриосола (Бенасси, 46), Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Бонавентура (Мале, 75), Данкан (Пульгар, 82), Амрабат (Торрейра, 56), Кальехон (Гонсалес, 57), Влахович, Соттиль.

Удаление: Соттиль (77). 

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