"Фиорентина" Кокорина проиграла второй матч подряд

Фото: твиттер "Сассуоло"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на выезде проиграла "Сассуоло" со счетом 1:3. Победу хозяева принесли дубль Доменико Берарди и гол Максима Лопеса. В составе "фиалок" отличился Джакомо Бонавентура. Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин пропустил матч из-за травмы. Для флорентийского клуба поражение стало вторым подряд.

"Сассуоло" – "Фиорентина" - 3:1 (0:1)

Голы: Бонавентура, 31 - 0:1, Берарди, 59 (с пенальти) - 1:1, Берарди, 62 (с пенальти) - 2:1, Лопес, 75 - 3:1

"Сассуоло": Консильи, Кирикеш, Мюльдюр (Марлон, 86), Феррари, Рожерио (Кирьякопулос, 46), Лопес, Обианг, Траоре (Дефрель, 46), Джуричич (Берарди, 46), Бога, Распадори (Локателли, 76).

"Фиорентина": Дронговски, Касерес, Миленкович, Венути (Малькюи, 78), Бираги (Куаме, 83), Пульгар, Бонавентура (Кальехон, 71), Рибери, Кастровилли (Эссерик, 71), Пеццелья, Влахович.

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