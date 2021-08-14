"Фиорентина" Кокорина разгромила "Козенцу" в Кубке Италии

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"Фиорентина" Кокорина разгромила "Козенцу" в Кубке ИталииФото: твиттер "Фиорентины"

Представляем результаты матчей 1-го раунда Кубка Италии.

"Фиорентина" - "Козенца" 4:0

Голы: Влахович, 4 - 1:0, Гонсалес, 37 - 2:0, Влахович, 45 - 3:0, Венути, 51 - 4:0

"Фиорентина": Терраччано, Миленкович, Бираги, Венути, Пеццелья, Пульгар (Бьянко, 88), Бонавентура (Бенасси, 77), Гонсалес (Соттиль, 70), Мале (Кастровилли, 69), Кальехон (Сапонара, 70), Влахович.     


"Порденоне" - "Специя" 1:3

Голы: Эрлич, 39 - 0:1, Николау, 45 - 0:2, Фолоруншо (пен), 51 - 1:2, Колли (пен), 83 - 1:3

"Специя": Зут, Амьян, Эрлич, Николау, Феррер, Колли, Коваленко (Сала, 86), Верде (Джаси, 80), Маджоре, Христов, Мраз.


"Дженоа" - "Перуджа" 3:2

Голы: Карретта, 2 - 0:1, Лизи, 10 - 0:2, Кришито (пен), 26 - 1:2, Чичисола (аг), 41 - 2:2, Каллон, 87 - 3:2

"Дженоа": Маркетти, Камбьязо, Бираски, Ванхойсден (Серпе, 90), Сабелли, Стураро (Каллон, 46), Бадель, Экубан (Пандев, 46), Эрнани (Ровелла, 55), Кришито, Бьянки (Дестро, 46).


"Удинезе" - "Асколи" 3:1

Голы: Перейра, 11 - 1:0, Молина, 53 - 2:0, Перейра, 55 - 3:0, Д`Орацио, 90 - 3:1

"Удинезе": Сильвестри, Ларсен (Де Майо, 59), Самир, Молина, Удоджи, Пуссетто (Окака Чука, 68), Макенго (Форестьери, 77), Уолас, Перейра (Арслан, 59), Нюйтинк, Гонсалес (Деулофеу, 68).  

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