"Фиорентина" Кокорина разгромила "Козенцу" в Кубке Италии
Фото: твиттер "Фиорентины"
Представляем результаты матчей 1-го раунда Кубка Италии.
"Фиорентина" - "Козенца" 4:0
Голы: Влахович, 4 - 1:0, Гонсалес, 37 - 2:0, Влахович, 45 - 3:0, Венути, 51 - 4:0
"Фиорентина": Терраччано, Миленкович, Бираги, Венути, Пеццелья, Пульгар (Бьянко, 88), Бонавентура (Бенасси, 77), Гонсалес (Соттиль, 70), Мале (Кастровилли, 69), Кальехон (Сапонара, 70), Влахович.
"Порденоне" - "Специя" 1:3
Голы: Эрлич, 39 - 0:1, Николау, 45 - 0:2, Фолоруншо (пен), 51 - 1:2, Колли (пен), 83 - 1:3
"Специя": Зут, Амьян, Эрлич, Николау, Феррер, Колли, Коваленко (Сала, 86), Верде (Джаси, 80), Маджоре, Христов, Мраз.
"Дженоа" - "Перуджа" 3:2
Голы: Карретта, 2 - 0:1, Лизи, 10 - 0:2, Кришито (пен), 26 - 1:2, Чичисола (аг), 41 - 2:2, Каллон, 87 - 3:2
"Дженоа": Маркетти, Камбьязо, Бираски, Ванхойсден (Серпе, 90), Сабелли, Стураро (Каллон, 46), Бадель, Экубан (Пандев, 46), Эрнани (Ровелла, 55), Кришито, Бьянки (Дестро, 46).
"Удинезе" - "Асколи" 3:1
Голы: Перейра, 11 - 1:0, Молина, 53 - 2:0, Перейра, 55 - 3:0, Д`Орацио, 90 - 3:1
"Удинезе": Сильвестри, Ларсен (Де Майо, 59), Самир, Молина, Удоджи, Пуссетто (Окака Чука, 68), Макенго (Форестьери, 77), Уолас, Перейра (Арслан, 59), Нюйтинк, Гонсалес (Деулофеу, 68).
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
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|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17