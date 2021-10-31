"Фиорентина" Кокорина разгромила "Специю" в Серии А

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"Фиорентина" Кокорина разгромила "Специю" в Серии А

Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

В матче 11-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на своем поле разгромила "Специю" со счетом 3:0.

Победу флорентийцам принес хет-трик Душана Влаховича. Российский форвард "хозяев" Александр Кокорин не попал в заявку на матч.

"Фиорентина", набрав 18 очков, вышла на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Специя" с 8 очками осталась на 18-й позиции.

"Фиорентина" – "Специя" - 3:0 (1:0)
Голы: Влахович, 44 (с пенальти) - 1:0, Влахович, 62 - 2:0, Влахович, 74 - 3:0

"Фиорентина": Терраччано, Венути (Одриосола, 60), Мартинес (Игор Жулио, 76), Миленкович, Бираги, Бонавентура, Торрейра (Амрабат, 75), Кастровилли (Мале, 68), Сапонара, Влахович, Соттиль (Кальехон, 68).

"Специя": Проведель, Феррер (Амьян, 46), Николау, Эрлич, Бастони (Колли, 46), Коваленко, Маджоре (Верде, 65), Джаси, Нзола, Сальседо (Сала, 46), Стрелец (Манай, 65).

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