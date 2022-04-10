"Фиорентина" Кокорина сенсационно обыграла "Наполи"
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
В матче 32-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на выезде обыграла "Наполи" со счетом 3:2.
Победу флорентийцам принесли голы Николаса Гонсалеса, Жонатана Иконе и Артура Кабрала. В составе хозяев отличились Дрис Мертенс и Виктор Осимхен.
"Фиорентина", набрав 53 очка, вышла на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" с 66 очками остался на третьей позиции.
"Наполи" – "Фиорентина" - 2:3 (0:1)
Голы: Гонсалес, 29 - 0:1, Мертенс, 58 - 1:1, Иконе, 66 - 1:2, Артур,72 - 1:3, Осимхен, 84 - 2:3
"Наполи": Оспина, Дзаноли, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 86), Лоботка (Демме, 80), Зелиньски, Фабиан Руис (Мертенс, 56), Инсинье (Элмаз, 80), Политано (Лосано, 46), Осимхен.
"Фиорентина": Терраччано, Венути, Игор Жулио (Мартинес, 86), Миленкович, Бираги, Данкан (Мале, 65), Амрабат, Кастровилли, Сапонара (Иконе, 65), Артур (Кокорин, 86), Гонсалес (Кальехон, 85).
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|Команда
|М
|О
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|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17