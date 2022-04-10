"Фиорентина" Кокорина сенсационно обыграла "Наполи"

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

В матче 32-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" на выезде обыграла "Наполи" со счетом 3:2.

Победу флорентийцам принесли голы Николаса Гонсалеса, Жонатана Иконе и Артура Кабрала. В составе хозяев отличились Дрис Мертенс и Виктор Осимхен.

"Фиорентина", набрав 53 очка, вышла на седьмое место в турнирной таблице Серии А. "Наполи" с 66 очками остался на третьей позиции.

"Наполи" – "Фиорентина" - 2:3 (0:1)

Голы: Гонсалес, 29 - 0:1, Мертенс, 58 - 1:1, Иконе, 66 - 1:2, Артур,72 - 1:3, Осимхен, 84 - 2:3

"Наполи": Оспина, Дзаноли, Кулибали, Ррахмани, Мариу Руй (Гулям, 86), Лоботка (Демме, 80), Зелиньски, Фабиан Руис (Мертенс, 56), Инсинье (Элмаз, 80), Политано (Лосано, 46), Осимхен.

"Фиорентина": Терраччано, Венути, Игор Жулио (Мартинес, 86), Миленкович, Бираги, Данкан (Мале, 65), Амрабат, Кастровилли, Сапонара (Иконе, 65), Артур (Кокорин, 86), Гонсалес (Кальехон, 85).

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