"Фиорентина" Кокорина спаслась от поражения в матче с "Вероной"

Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

В матче 19-го тура чемпионата Италии "Верона" и "Фиорентина" сыграли вничью со счетом 1:1.

На 17-й минуте счет открыл Кевин Лазанья, но в концовке равновесие восстановил Гаэтано Кастровилли.

"Фиорентина", набрав 32 очка, осталась на седьмом месте в турнирной таблице Серии А. "Верона" с 24 очками вышла на 12-ю позицию.

"Верона" – "Фиорентина" - 1:1 (1:0)

Голы: Лазанья, 17 - 1:0, Кастровилли, 81 - 1:1

"Верона": Монтипо, Фараони, Тамез, Казале, Шутало, Лазович, Велозу (Бесса, 46), Илич, Капрари (Онгла, 80), Симеоне, Лазанья (Канчельери, 81).

"Фиорентина": Терраччано, Венути (Одриосола, 70), Игор Жулио, Миленкович, Терзич, Бонавентура (Кастровилли, 46), Данкан, Торрейра, Влахович, Гонсалес, Соттиль (Сапонара, 63; Кальехон, 70).

Не пропустите: "Рома" Моуринью упустила победу над "Сампдорией". Шомуродов забил. | http://soccernews.ru