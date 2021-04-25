"Фиорентина" Кокорина сыграла вничью с "Ювентусом"
Фото: Твиттер @acffiorentina
Во Флоренции подошел к концу матч в рамках 33 тура чемпионата Италии. "Фиорентина" принимала на своем поле "Ювентус" и смогла добиться ничьей 1:1. Гости стремятся по итогам сезона получить путевку в Лигу Чемпионов. Для этого нужно попасть в четверку сильнейших команд Серии А. Тем удивительнее, что в сегодняшней игре лучше и опаснее выглядели "фиалки". В середине первого тайма счет с пенальти открыл лучший бомбардир клуба и главный конкурент россиянина Александра Кокорина за место в стартовом составе - Душан Влахович. Однако, практически сразу после возобновления игры после перерыва, Альваро Мората смог восстановить равенство. После этого игра успокоилась и так и завершилась ничьей 1:1.
Результат позволил "старой синьоре" набрать 66 очков и временно подняться на 3 строчку турнирной таблицы. Хозяева расположились на 14 месте, имея в своем активе 34 балла.
"Фиорентина" - "Ювентус" 1:1 (1:0)
Голы: Барренечеа, 29 (пенальти) - 1:0, Мората, 46 - 1:1
"Фиорентина": Дронговски, Игор Жулио (Бираги, 72), Пеццелья, Касерес, Венути (Мартинес, 46), Амрабат, Кастровилли (Эссерик, 85), Рибери (Куаме, 72), Пульгар, Миленкович, Влахович.
"Ювентус": Щесны, де Лигт, Бонуччи (Мората, 46), Кьеллини, Алекс Сандро, Рабьо, Бентанкур, Рэмзи (Маккенни, 69), Куадрадо, Роналду, Дибала (Кулусевски, 46).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17