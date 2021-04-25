"Фиорентина" Кокорина сыграла вничью с "Ювентусом"

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"Фиорентина" Кокорина сыграла вничью с "Ювентусом"Фото: Твиттер @acffiorentina
Во Флоренции подошел к концу матч в рамках 33 тура чемпионата Италии. "Фиорентина" принимала на своем поле "Ювентус" и смогла добиться ничьей 1:1. Гости стремятся по итогам сезона получить путевку в Лигу Чемпионов. Для этого нужно попасть в четверку сильнейших команд Серии А. Тем удивительнее, что в сегодняшней игре лучше и опаснее выглядели "фиалки". В середине первого тайма счет с пенальти открыл лучший бомбардир клуба и главный конкурент россиянина Александра Кокорина за место в стартовом составе - Душан Влахович. Однако, практически сразу после возобновления игры после перерыва, Альваро Мората смог восстановить равенство. После этого игра успокоилась и так и завершилась ничьей 1:1.

Результат позволил "старой синьоре" набрать 66 очков и временно подняться на 3 строчку турнирной таблицы. Хозяева расположились на 14 месте, имея в своем активе 34 балла.

"Фиорентина" - "Ювентус" 1:1 (1:0)

Голы: Барренечеа, 29 (пенальти) - 1:0, Мората, 46 - 1:1

"Фиорентина": Дронговски, Игор Жулио (Бираги, 72), Пеццелья, Касерес, Венути (Мартинес, 46), Амрабат, Кастровилли (Эссерик, 85), Рибери (Куаме, 72), Пульгар, Миленкович, Влахович.

"Ювентус": Щесны, де Лигт, Бонуччи (Мората, 46), Кьеллини, Алекс Сандро, Рабьо, Бентанкур, Рэмзи (Маккенни, 69), Куадрадо, Роналду, Дибала (Кулусевски, 46).

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