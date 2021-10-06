"Фиорентина" Кокорина теряет основного вратаря
Фото: sport.pl/Автор неизвестен
Польский вратарь флорентийской "Фиорентины" Бартломей Драговски выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sport.pl.
По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение четырехглавой мышцы бедра. Эту травму он получил в матче 7-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (1:2). Сроки восстановления игрока составят около шести недель.
В нынешнем сезоне 24-летний Драговски провел за "Фиорентину" пять матчей и пропустил шесть голов.
Не пропустите: Бывший игрок "Фиорентины" жестко раскритиковал Кокорина. | http://soccernews.ru
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