"Фиорентина" Кокорина теряет основного вратаря

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Польский вратарь флорентийской "Фиорентины" Бартломей Драговски выбыл из строя из-за травмы, сообщает Sport.pl.

По сведениям источника, у футболиста диагностировано повреждение четырехглавой мышцы бедра. Эту травму он получил в матче 7-го тура чемпионата Италии с "Наполи" (1:2). Сроки восстановления игрока составят около шести недель.

В нынешнем сезоне 24-летний Драговски провел за "Фиорентину" пять матчей и пропустил шесть голов.

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