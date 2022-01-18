"Фиорентина" Кокорина уничтожила "Дженоа" в матче Серии А
Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Италии флорентийская "Фиорентина" на своем поле разгромила генуэзскую "Дженоа" со счетом 6:0.
Победу хозяевам принесли дубль Кристиано Бираги, голы Альваро Одриосолы, Джакомо Бонавентуры, Душана Влаховича и Лукаса Торрейры.
"Фиорентина", набрав 35 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" с 12 очками осталась в зоне вылета на 19-й позиции.
"Фиорентина" – "Дженоа" - 6:0 (3:0)
Голы: Одриосола, 15 - 1:0, Бонавентура, 34 - 2:0, Бираги, 42 - 3:0, Влахович, 51 - 4:0, Бираги, 69 - 5:0, Торрейра, 77 - 6:0
"Фиорентина": Терраччано, Одриосола, Игор Жулио, Миленкович, Бираги (Терзич, 70), Бонавентура (Данкан, 70), Торрейра (Пульгар, 80), Мале, Сапонара (Иконе, 70), Влахович, Гонсалес (Кальехон, 70).
"Дженоа": Сиригу, Хефти, Ванхойсден, Эстигор, Калафьори (Бани, 46), Бадель, Стураро (Экубан, 46), Гальдамес, Портанова (Мелегони, 46), Дестро (Букса, 80), Йебоа (Кайседо, 67).
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|26
|62
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|26
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|4
|Аталанта
|26
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|Рома
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|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
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|26
|38
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|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
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|18
|20
|Брешия
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