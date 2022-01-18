"Фиорентина" Кокорина уничтожила "Дженоа" в матче Серии А

Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Италии флорентийская "Фиорентина" на своем поле разгромила генуэзскую "Дженоа" со счетом 6:0.

Победу хозяевам принесли дубль Кристиано Бираги, голы Альваро Одриосолы, Джакомо Бонавентуры, Душана Влаховича и Лукаса Торрейры.

"Фиорентина", набрав 35 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" с 12 очками осталась в зоне вылета на 19-й позиции.

"Фиорентина" – "Дженоа" - 6:0 (3:0)

Голы: Одриосола, 15 - 1:0, Бонавентура, 34 - 2:0, Бираги, 42 - 3:0, Влахович, 51 - 4:0, Бираги, 69 - 5:0, Торрейра, 77 - 6:0

"Фиорентина": Терраччано, Одриосола, Игор Жулио, Миленкович, Бираги (Терзич, 70), Бонавентура (Данкан, 70), Торрейра (Пульгар, 80), Мале, Сапонара (Иконе, 70), Влахович, Гонсалес (Кальехон, 70).

"Дженоа": Сиригу, Хефти, Ванхойсден, Эстигор, Калафьори (Бани, 46), Бадель, Стураро (Экубан, 46), Гальдамес, Портанова (Мелегони, 46), Дестро (Букса, 80), Йебоа (Кайседо, 67).

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