"Фиорентина" Кокорина уничтожила "Дженоа" в матче Серии А

Теги фиорентинадженоа

"Фиорентина" Кокорина уничтожила "Дженоа" в матче Серии А

Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

В матче 22-го тура чемпионата Италии флорентийская "Фиорентина" на своем поле разгромила генуэзскую "Дженоа" со счетом 6:0.

Победу хозяевам принесли дубль Кристиано Бираги, голы Альваро Одриосолы, Джакомо Бонавентуры, Душана Влаховича и Лукаса Торрейры.

"Фиорентина", набрав 35 очков, вышла на шестое место в турнирной таблице Серии А. "Дженоа" с 12 очками осталась в зоне вылета на 19-й позиции.

"Фиорентина" – "Дженоа" - 6:0 (3:0)
Голы: Одриосола, 15 - 1:0, Бонавентура, 34 - 2:0, Бираги, 42 - 3:0, Влахович, 51 - 4:0, Бираги, 69 - 5:0, Торрейра, 77 - 6:0

"Фиорентина": Терраччано, Одриосола, Игор Жулио, Миленкович, Бираги (Терзич, 70), Бонавентура (Данкан, 70), Торрейра (Пульгар, 80), Мале, Сапонара (Иконе, 70), Влахович, Гонсалес (Кальехон, 70).

"Дженоа": Сиригу, Хефти, Ванхойсден, Эстигор, Калафьори (Бани, 46), Бадель, Стураро (Экубан, 46), Гальдамес, Портанова (Мелегони, 46), Дестро (Букса, 80), Йебоа (Кайседо, 67).

Не пропустите: "Милан" неожиданно проиграл "Специи" в Серии А. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Феерия "Фиорентины", позор "Милана", успех "Ювентуса": результаты 22-го тура Серии А

Феерия "Фиорентины", позор "Милана", успех "Ювентуса": результаты 22-го тура Серии А

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов