"Фиорентина" Кокорина уничтожила итальянский клуб

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Флорентийская "Фиорентина" в товарищеском матче разгромила итальянский клуб "Левико Терме" со счетом 9:0.

Счет в поединке открыл российский нападающий Александр Кокорин, который реализовал пенальти. Также в поединке отличились Марко Бенасси, Алессандро Бьянко и Рикардо Соттиль, которые сделали по дублю, а еще по голу забили Алессандро Бьянко и Габриэле Гори.

"Фиорентина" - "Левико Терме" - 9:0 (3:0)

Голы: Кокорин, 12 (с пенальти) - 1:0, Агостинелли, 17 - 2:0, Агостинелли, 39 - 3:0, Бьянко, 50 - 4:0, Бенасси, 55 - 5:0, Соттил, 57 - 6:0, Соттил, 65 - 7:0, Бенасси, 70 - 6:0, Гори, 73 - 7:0.

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