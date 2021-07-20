"Фиорентина" Кокорина уничтожила немецкий клуб

Теги фиорентинаалександр кокорин

"Фиорентина" Кокорина уничтожила немецкий клуб

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Итальянская "Фиорентина" в товарищеском поединке разгромила немецкий клуб "Остермюнхен" со счетом 7:1.

Победу итальянскому клубу принесли дубль Марко Бенасси, а также голы Николы Миленковича, Джакомо Бонавентуры, Альфреда Дункана, Луки Раньери и Риккардо Сапонары. 

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин вышел на поле в начале второго тайма, но не отметился результативными действиями.

"Фиорентина" - "Остермюнхен" - 7:1 (3:0)
Голы: Миленкович, 7 - 1:0, Бонавентура, 12 - 2:0, Дункан, 23 - 3:0, Раньери, 47 - 4:0, Сапонара, 59 - 5:0, Бенасси, 64 - 6:0, Шидермайер, 75 - 6:1, Бенасси, 81 - 7:1

Не пропустите: Кокорин забил первый гол за "Фиорентину". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

РФС определил трех кандидатов на пост главного тренера сборной России

РФС определил трех кандидатов на пост главного тренера сборной России

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов