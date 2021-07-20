"Фиорентина" Кокорина уничтожила немецкий клуб

Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен

Итальянская "Фиорентина" в товарищеском поединке разгромила немецкий клуб "Остермюнхен" со счетом 7:1.

Победу итальянскому клубу принесли дубль Марко Бенасси, а также голы Николы Миленковича, Джакомо Бонавентуры, Альфреда Дункана, Луки Раньери и Риккардо Сапонары.

Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин вышел на поле в начале второго тайма, но не отметился результативными действиями.

"Фиорентина" - "Остермюнхен" - 7:1 (3:0)

Голы: Миленкович, 7 - 1:0, Бонавентура, 12 - 2:0, Дункан, 23 - 3:0, Раньери, 47 - 4:0, Сапонара, 59 - 5:0, Бенасси, 64 - 6:0, Шидермайер, 75 - 6:1, Бенасси, 81 - 7:1

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