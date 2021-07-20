"Фиорентина" Кокорина уничтожила немецкий клуб
Фото: твиттер "Фиорентины"/Автор неизвестен
Итальянская "Фиорентина" в товарищеском поединке разгромила немецкий клуб "Остермюнхен" со счетом 7:1.
Победу итальянскому клубу принесли дубль Марко Бенасси, а также голы Николы Миленковича, Джакомо Бонавентуры, Альфреда Дункана, Луки Раньери и Риккардо Сапонары.
Российский нападающий "Фиорентины" Александр Кокорин вышел на поле в начале второго тайма, но не отметился результативными действиями.
"Фиорентина" - "Остермюнхен" - 7:1 (3:0)
Голы: Миленкович, 7 - 1:0, Бонавентура, 12 - 2:0, Дункан, 23 - 3:0, Раньери, 47 - 4:0, Сапонара, 59 - 5:0, Бенасси, 64 - 6:0, Шидермайер, 75 - 6:1, Бенасси, 81 - 7:1
Не пропустите: Кокорин забил первый гол за "Фиорентину". | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Дзюба получил необычный подарок от юных фанатов (фото)
-
Жена футбольного судьи Безбородова избила сына Стаса Пьехи
-
У Ивана Газидиса диагностирован рак горла
-
УЕФА назвал точную дату матчей "Спартака" против "Бенфики" в 3-м раунде квалификации Лиги чемпионов
-
Владимир Обухов рассказал о подробностях применения допинга в "Торпедо"
Лента новостей
-
РФС определил трех кандидатов на пост главного тренера сборной России
-
"Шахтер" уничтожил киевский клуб в товарищеском матче
-
В "Спартаке" отреагировали на информацию о возможном уходе Глушенкова
-
"Краснодар" нацелился на африканского хавбека, который станет россиянином
-
"Динамо" Киев - "Атлетик" - 0:1 (видеообзор)
-
"Тоттенхэм" сделал крупное предложение по таланту "Севильи"
-
"Фиорентина" Кокорина уничтожила немецкий клуб
-
Дзюба получил необычный подарок от юных фанатов (фото)
-
"Манчестер Сити" продлил контракт с дублером Эдерсона
-
"Эвертон" подписал контракт с Таунсендом
-
"Рома" намерена приобрести Джаку
-
"Брайтон" может подписать защитника "Ливерпуля"
-
"Шахтер" подписал еще одного бразильца
-
"Бавария" может подписать игрока "Барселоны"
-
"Эвертон" подписал Асмира Беговича
-
"Атлетик" Бильбао обыграл киевское "Динамо" в товарищеском матче
-
Жена футбольного судьи Безбородова избила сына Стаса Пьехи
-
У Ивана Газидиса диагностирован рак горла
-
"Севилья" обменяет своего таланта на Ламелу и получит доплату
-
Агент Бернарда прокомментировал слухи об интересе "Зенита" к игроку
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|26
|63
|2
|Лацио
|26
|62
|3
|Интер Милан
|26
|57
|4
|Аталанта
|26
|51
|5
|Рома
|26
|45
|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
|25
|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
|18
|20
|Брешия
|27
|17