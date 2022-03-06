"Фиорентина" Кокорина упустила победу над "Вероной"

Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" и "Верона" сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Кшиштоф Пентек, но вскоре равновесие восстановил Джанлука Капрари.

"Фиорентина", набрав 43 очка, осталась на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. "Верона" с 41 очком занимает девятую позицию.

"Фиорентина" – "Верона" - 1:1 (1:1)

Голы: Пентек, 10 - 1:0, Капрари, 20 (с пенальти)

"Фиорентина": Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Торрейра (Амрабат, 76), Кастровилли, Мале (Данкан, 46), Сапонара (Соттиль, 46), Иконе (Кальехон, 46), Пентек (Гонсалес, 71).

"Верона": Монтипо, Фараони (Шутало, 87), Чеккерини, Гюнтер, Казале, Лазович (Депаоли, 61), Тамез, Илич, Капрари, Симеоне, Лазанья (Бесса, 69).

"Болонья" – "Торино" - 0:0

"Венеция" – "Сассуоло" - 1:4 (1:3)

Голы: Распадори, 2 - 0:1, Берарди, 17 (с пенальти) - 0:2, Скамакка, 29 (с пенальти) - 0:3, Анри, 34 - 1:3, Берарди, 71 (с пенальти) - 1:4

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