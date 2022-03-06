"Фиорентина" Кокорина упустила победу над "Вероной"

Теги фиорентинахеллас веронасассуоло

"Фиорентина" Кокорина упустила победу над "Вероной"

Фото: инстаграм "Фиорентины"/Автор неизвестен

В матче 27-го тура чемпионата Италии "Фиорентина" и "Верона" сыграли вничью со счетом 1:1.

В начале встречи счет открыл Кшиштоф Пентек, но вскоре равновесие восстановил Джанлука Капрари.

"Фиорентина", набрав 43 очка, осталась на восьмом месте в турнирной таблице Серии А. "Верона" с 41 очком занимает девятую позицию.

"Фиорентина" – "Верона" - 1:1 (1:1)
Голы: Пентек, 10 - 1:0, Капрари, 20 (с пенальти)

"Фиорентина": Терраччано, Венути, Игор Жулио, Миленкович, Бираги, Торрейра (Амрабат, 76), Кастровилли, Мале (Данкан, 46), Сапонара (Соттиль, 46), Иконе (Кальехон, 46), Пентек (Гонсалес, 71).

"Верона": Монтипо, Фараони (Шутало, 87), Чеккерини, Гюнтер, Казале, Лазович (Депаоли, 61), Тамез, Илич, Капрари, Симеоне, Лазанья (Бесса, 69).

"Болонья" – "Торино" - 0:0

"Венеция" – "Сассуоло" - 1:4 (1:3)
Голы: Распадори, 2 - 0:1, Берарди, 17 (с пенальти) - 0:2, Скамакка, 29 (с пенальти) - 0:3, Анри, 34 - 1:3, Берарди, 71 (с пенальти) - 1:4

Не пропустите: "Интер" сделал предложение Дибале. http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Арсенал" победил аутсайдера АПЛ и ворвался в зону ЛЧ

"Арсенал" победил аутсайдера АПЛ и ворвался в зону ЛЧ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов