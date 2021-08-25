"Фиорентина" Кокорина усилится хавбеком "Арсенала"
Фото: инстаграм Лукаса Торрейры/Автор неизвестен
Уругвайский полузащитник лондонского "Арсенала" Лукас Торрейра перейдет во флорентийскую "Фиорентину", сообщает журналист Фабрицио Романо.
По сведениям источника, итальянский клуб договорился об аренде хавбека с правом последующего выкупа за 15 миллионов евро. В ближайшее время Торрейра прилетит в Италию, чтобы пройти медицинское обследование.
В прошлом сезоне 26-летний Торрейра выступал за мадридский "Атлетико" на правах аренды. За испанский клуб он провел 26 матчей, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.
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