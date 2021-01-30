"Фиорентина" Кокорина вдевятером не смогла удержать победу над "Торино"
В стартовом матче 20-го тура итальянской Серии А "Торино" сыграл вничью с "Фиорентиной".
Отметим, что с 71-й минуты "фиалки" играли вдевятером. Новичок клуба Александр Кокорин не был в заявке.
"Торино" по-прежнему занимает 17-е место, "Фиорентина" - 12-е.
"Торино" - "Фиорентина" 1:1
Голы: Рибери, 67 - 0:1, Белотти, 88 - 1:1
"Торино": Сиригу, Синго, Бремер, Войнович (Мурру, 75), Ансальди, Лукич (Базелли, 76), Линетти (Верди, 66), Ринкон, Буонджорно, Дзадза, Белотти.
"Фиорентина": Дронговски, Бираги, Пеццелья, Мартинес, Венути (Пульгар, 64), Амрабат, Бонавентура (Эссерик, 84), Рибери (Игор Жулио, 74), Кастровилли, Миленкович, Влахович (Куаме, 84).
Удаления: Кастровилли (61), Миленкович (71).
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