"Фиорентина" Кокорина вдевятером не смогла удержать победу над "Торино"

В стартовом матче 20-го тура итальянской Серии А "Торино" сыграл вничью с "Фиорентиной".

Отметим, что с 71-й минуты "фиалки" играли вдевятером. Новичок клуба Александр Кокорин не был в заявке.

"Торино" по-прежнему занимает 17-е место, "Фиорентина" - 12-е.

"Торино" - "Фиорентина" 1:1

Голы: Рибери, 67 - 0:1, Белотти, 88 - 1:1

"Торино": Сиригу, Синго, Бремер, Войнович (Мурру, 75), Ансальди, Лукич (Базелли, 76), Линетти (Верди, 66), Ринкон, Буонджорно, Дзадза, Белотти.

"Фиорентина": Дронговски, Бираги, Пеццелья, Мартинес, Венути (Пульгар, 64), Амрабат, Бонавентура (Эссерик, 84), Рибери (Игор Жулио, 74), Кастровилли, Миленкович, Влахович (Куаме, 84).

Удаления: Кастровилли (61), Миленкович (71).

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