Роналду высказался о своем возрасте
Фото: инстаграм Криштиану Роналду
Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду поднял тему своего возраста.
Напомним, что сейчас португальцу 36 лет.
"Генетически я чувствую себя на 30 лет. Я внимательно слежу за своим телом и разумом. Недавно я понял, что после 33 лет тело может решать любые задачи, если это необходимо, однако настоящая битва - это битва разума. Самым трудным становится пройти через многие трудности, сосредоточившись лишь на одной цели - оставаться на высоком уровне. Именно этим я и занимаюсь в последние годы. Я больше работаю над своим разумом. Я знаю, что мое тело справится с тем, что я ему предложу, так как я с большим уважением отношусь к нему и прислушиваюсь к его сигналам.
В жизни должны быть разные важные моменты, и хорошие, и плохие, однако после падения у тебя должны быть силы подняться. Я счастлив, я хочу оставаться в футболе и хочу посмотреть, к чему это приведет. Я хочу понять, буду ли я играть до 40, 41, 42 лет. Но главное - моей ежедневной целью остается получение удовольствия от происходящего", - приводит слова Роналду ESPN.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18