"Фиорентина" Кокорина выбила "Наполи" из Кубка Италии
Фото: твиттер "Наполи"
В рамках 1/8 финала Кубка Италии "Фиорентина" одолела "Наполи".
Таким образом, "фиалки" пробились в следующий раунд. Отметим, что россиянин Александр Кокорин остался на скамейке запасных.
"Наполи" - "Фиорентина" 2:5
Голы: Влахович, 41 - 0:1, Мертенс, 44 - 1:1, Бираги, 57 - 1:2, Петанья, 90 - 2:2, Венути, 105 - 2:3, Пионтек, 108 - 2:4, Мале, 119 - 2:5
"Наполи": Оспина (Мерет, 46), Ди Лоренцо, Ррахмани, Туанзебе, Гулям (Малькюи, 83), Мертенс, Демме (Фабиан Руис, 64), Лоботка (Чиоффи, 90), Элмаз, Политано (Лосано, 64), Петанья (Жезус, 94).
"Фиорентина": Дронговски, Венути, Настасич (Игор Жулио, 90), Миленкович, Бираги, Данкан (Терраччано, 45), Торрейра, Кастровилли (Бонавентура, 90), Сапонара (Мале, 46), Влахович (Пионтек, 73), Гонсалес (Иконе, 90).
Удаления: Дронговски (45), Лосано (84), Фабиан Руис (90).
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