"Фиорентина" купила экс-защитника "Манчестер Сити"
Фото твиттер "Фиорентины"
"Фиорентина" на своём официальном сайте объявил о возвращении центрального защитника Матии Настасича.
28-летний футболист заключил с "фиалками" контракт до завершения сезона 2022/23. Сумма сделки не разглашается.
Серб перешёл в "Фиорентину" из "Шальке", который в этом году вылетел во вторую Бундеслигу и теперь распродаёт игроков.
Настасич известен по выступлениям за "Манчестер Сити" с 2012 по 2015 год. До английского этапа карьеры он один сезон провёл как раз в клубе из Флоренции.
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