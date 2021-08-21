"Фиорентина" купила экс-защитника "Манчестер Сити"

Фото твиттер "Фиорентины"

"Фиорентина" на своём официальном сайте объявил о возвращении центрального защитника Матии Настасича.

28-летний футболист заключил с "фиалками" контракт до завершения сезона 2022/23. Сумма сделки не разглашается.

Серб перешёл в "Фиорентину" из "Шальке", который в этом году вылетел во вторую Бундеслигу и теперь распродаёт игроков.

Настасич известен по выступлениям за "Манчестер Сити" с 2012 по 2015 год. До английского этапа карьеры он один сезон провёл как раз в клубе из Флоренции.

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