"Фиорентина" купила нападающего "Базеля" на замену Влаховичу

Фото сайт "Фиорентины"

"Фиорентина" на своём официальном сайте объявила о приобретении у "Базеля" форварда Артура Кабрала.

В составе "фиалок" 23-летний бразилец должен заменить Душана Влаховича, который ушёл в "Ювентус".

Итальянский клуб заплатил за новичка 14 миллионов евро + бонусы.

Кабрал заключил с "Фиорентиной" контракт до 30 июня 2026 года. Он взял себе 9-й игровой номер.

За "Базель" нападающий выступал с августа 2019 года, сыграл 106 матчей, забил 65 голов и сделал 17 ассистов.

"Фиорентина" выиграла гонку за Кабралом у "Зенита", "Барселоны" и "Милана".

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