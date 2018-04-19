"Фиорентина" - "Лацио" - 3:4, "Торино" - "Милан" - 1:1 (обзоры)

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"Фиорентина" - "Лацио" - 3:4, "Торино" - "Милан" - 1:1 (обзоры)Смотрите видеообзоры матчей 33-го тура итальянской Серии А, в которых римский "Лацио" в гостях оказался сильнее "Фиорентины", а "Милан" также на выезде на смог обыграть "Торино".

Также читайте отчет об играх. | soccernews.ru

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Команда М О
1 Ювентус 33 85
2 Наполи 33 81
3 Рома 33 64
4 Лацио 33 64
5 Интер Милан 33 63
6 Милан 33 54
7 Аталанта 33 52
8 Сампдория 33 51
9 Фиорентина 33 51
10 Торино 33 47
11 Болонья 33 38
12 Дженоа 33 38
13 Сассуоло 33 34
14 Удинезе 33 33
15 Кальяри 33 32
16 Кьево 33 31
17 СПАЛ 33 29
18 Кротоне 33 28
19 Хеллас Верона 33 25
20 Беневенто 33 14
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