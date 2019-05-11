"Фиорентина" - "Милан" - 0:1 (видеообзор матча 36-го тура Серии А)
Представляем видеообзор матча 36-го тура Серии А "Фиорентина" - "Милан". В этой встрече победу одержали гости.
Не пропустите: "Милан" обыграл "Фиорентину" в гостевом матче 36-го тура Серии А (видео гола) | http://soccernews.ru
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|Наполи
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|73
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|Аталанта
|36
|65
|4
|Интер Милан
|35
|63
|5
|Милан
|36
|62
|6
|Рома
|35
|59
|7
|Лацио
|36
|58
|8
|Торино
|35
|57
|9
|Сампдория
|35
|49
|10
|Сассуоло
|35
|42
|11
|СПАЛ
|35
|42
|12
|Кальяри
|36
|40
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Парма
|35
|38
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|Болонья
|35
|37
|16
|Дженоа
|36
|36
|17
|Удинезе
|35
|34
|18
|Эмполи
|35
|32
|19
|Фрозиноне
|35
|24
|20
|Кьево
|35
|15