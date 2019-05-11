"Фиорентина" - "Милан" - 0:1 (видеообзор матча 36-го тура Серии А)

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"Фиорентина" - "Милан" - 0:1 (видеообзор матча 36-го тура Серии А)

Представляем видеообзор матча 36-го тура Серии А "Фиорентина" - "Милан". В этой встрече победу одержали гости.

Не пропустите:  "Милан" обыграл "Фиорентину" в гостевом матче 36-го тура Серии А (видео гола) | http://soccernews.ru
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