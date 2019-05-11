"Фиорентина" - "Милан" - 0:1 (видеообзор матча 36-го тура Серии А)

Представляем видеообзор матча 36-го тура Серии А "Фиорентина" - "Милан". В этой встрече победу одержали гости.

Не пропустите: "Милан" обыграл "Фиорентину" в гостевом матче 36-го тура Серии А (видео гола) | http://soccernews.ru